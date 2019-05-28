شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لدراما "الأعلى للإعلام" لمناقشة ملاحظاتها حول مسلسلات رمضان..الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الدراما، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها الخميس المقبل، لمناقشة الملاحظات التي رصدتها لجنة الرصد التابعة للمجلس والخاصة بالمسلسلات التي عرضت خلال الأسابيع الثلاثة في شهر رمضان.

وأوضح "لاشين" أن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما مجرد ملاحظات ستناقشها لجنة الدراما للبت فى مدى جديتها وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه، وموضحا أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.