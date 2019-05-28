شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مهمة عن موازنة هيئة الأوقاف فى السنة المالية الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت موازنة هيئة الأوقاف فى السنة المالية الجديدة 2019/2020 بمقدار 778 مليونًا و746 ألف جنيه عن موازنة العام السابق، وفيما يلى 5 أرقام مهمة عن موازنة هيئة الأوقاف فى العام الجديد: بلغت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2019/2020 3 مليارات و987 مليونًا و446 ألف جنيه. مقدار الزيادة فى موازنة هيئة الأوقاف فى السنة المالية الجديدة بلغ 778 مليونًا و746 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019. بلغت الإيرادات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة مليارًا و632 مليونًا و206 آلالف جنيه بمشروع موازنة 2019/2020. من المتوقع زيادة الإيرادات فى الموازنة الجديدة بمقدار 82 مليونًا و206 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى 2018/2019. بلغت مُخصصات الأجور بمشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية بالعام المالى الجديد 205 ملايين و271 ألف جنيه.

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