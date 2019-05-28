شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة إقرار تعديلات قانون البناء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بسرعة إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، لافتًا إلى أهمية الشروط الجديدة المنصوص عليها فى مشروع القانون والتى بمقتضاها سيتم استخراج رخصة البناء.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المستهدفة على القانون تلتزم تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وأن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، كما منعت التعديلات تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، وأن هذه الاشتراطات جميعها يهدف لتذليل العقبات امام المواطنين فى استخراج الرخصة والحفاظ على الثروة العقارية.

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واستطرد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى، منحت التعديلات وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، وأن المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ شهر وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.