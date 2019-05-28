بالأسماء والصور.. أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان بعد اعتمادها رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

حصل 48 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان واحتلوا المركز الأول مكرر على مستوى المحافظة.

وكان اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 72,5%.

ومن جانبه صرح السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ 26150 طالبًا وطالبة، نجح منهم 18964 طالبًا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات منهم 48 حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية.

وينشر "الخليج 365 صور وأسماء الطلاب الأوائل الـ48 الحاصلين على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان.