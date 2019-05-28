حاول منع تاجر عن ضرب نجله.. مصرع شاب في المحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه علي يد تاجر، إثر تدخله لمحاولة منع تاجر عن ضرب نجله في الطريق العام بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع "جلال علي حمام سمك، 24 سنة"، طعنا بسكين على يد تاجر، في مشاجرة نشبت بينهما.

وأكدت تحريات المباحث أنه أثناء مرور الشاب في الشارع شاهد التاجر يضرب نجله بطريقة عنيفة فتدخل لمحاولة منعه، قائلا "حرام عليك تضربه كدا" ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت حتى طعن التاجر الشاب في رقبته ما أدى إلى مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في ملابسات الحادث.