اخبار العالم

آل شيخ بنشر إنجازتة خلال توليه هيئة الترفيه

0 نشر
الخليج 365 0 تبليغ

Advertisements
نشر المستشار تركي ال شيخ ،رئيس هيئة الترفيه،  فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يتحدث خلاله عن أبرز ما حققه خلال 150يوماً منذ توليه رئيساً للهيئة. 
 
وخلال هذه الفترة شهدت صناعة الدراما والسينما العربية طفرة على كافة الأصعدة عقب تولى آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه فى ، وذلك بعد نجاحه الكبير فى احداث تغييرات عديدة وطفرة فى العربية عامة والسعودية بشكل خاص، ثمثلت فى اتفاقيات عالمية لدعم الترفيه مع الولايات المتحده ، بريطانيا ومصر ، اضافة الى ترخيص العروض الحية فى المقاهى والمطاعم . 
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar"><p lang="ar" dir="ltr">عيشها
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا