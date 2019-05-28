الخارجية الروسية: ورشة المنامة محاولة أمريكية لفرض رؤية في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الإعداد للورشة الاقتصادية "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينيةالمنامة، هو محاولة من الولايات المتحدة لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: " تعتزم واشنطن يومي 25-26 يونيو، تنظيم ورشة "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينيةالمنامة، والتي قد تشهد الإعلان عن الشق الاقتصادي لـ "صفقة القرن" حول التسوية في الشرق الأوسط."
كما نص البيان: "من الواضح أن الولايات المتحدة تخطط لتعبئة موارد مالية كبيرة، بما في ذلك تبرعات المانحين، لتنفيذ
يذكر أن الإدارة الأمريكية دعت لتنظيم الورشة الاقتصادية في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل لمناقشة مبادرات اقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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