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لاستقبال القمم العربية بمكة المكرمة محافظة جدة تعيد تشكيلها المروري

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وجهت محافظة جدة مستخدمي الطرق تزامنا مع انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة خلال الفترة من 25 الي 27رمضان إلى تجنب الطرق التالية ابتداءً من

اليوم الثلاثاء : طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأندلس، وجسر الميناء، واستخدام الطرق البديلة لمنع الازدحام المروري وهي طريق الحرمين
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وطريق المدينة وطريق الأمير ماجد السبعين  وطريق الملك فهد الستين وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير فيصل بن فهد وطريق الكورنيش.

وأشارت إلى أن التعاون في ذلك سيسهم في إنجاح الخطط المرورية والتنظيمية خلال انعقاد القمم.

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