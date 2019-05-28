مسئولو السلام في أمريكا يزورون الشرق الأوسط هذا الأسبوع

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكلف خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر يزور هذا الأسبوع الرباط وعمان والقدس.
وقال مسئول في البيت الأبيض رافضا الكشف عن اسمه، إن صهر الرئيس الأمريكي يقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة ذراعه اليمنى جايسونغرينبلات وكذلك الممثل الأمريكي الخاص لشئون إيران في الخارجية الأمريكية براين هوك.
ولم يعط المسئول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.
وكوشنر الذي كلفه الرئيس الأمريكي منذ سنتين التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيزور
ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد.
وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.
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