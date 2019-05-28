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مسئولو السلام في أمريكا يزورون الشرق الأوسط هذا الأسبوع

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أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكلف خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر يزور هذا الأسبوع الرباط وعمان والقدس.

 

وقال مسئول في البيت الأبيض رافضا الكشف عن اسمه، إن صهر الرئيس الأمريكي يقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة ذراعه اليمنى جايسون

غرينبلات وكذلك الممثل الأمريكي الخاص لشئون إيران في الخارجية الأمريكية براين هوك.

 

ولم يعط المسئول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.

 

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وكوشنر الذي كلفه الرئيس الأمريكي منذ سنتين التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيزور

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لاحقا اعتبارا من 1 حزيران/يونيو مونترو في سويسرا ثم لندن حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترمب إلى بريطانيا.

 

ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد.

 

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.

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