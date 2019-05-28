بوتين يصل إلى كازاخستان للمشاركة في الاجتماع الاقتصادي الأوراسي

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مساء اليوم الثلاثاء إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، للمشاركة غدا الأربعاء فى اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى.
وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستطرح - خلال الاجتماع - مهمة إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي حول بناء فضاء اقتصادي مشترك في
يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تأسس مطلع عام 2015، يضم خمسة بلدان حاليا، هي روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، بجانب بعض الدول بصفة مراقب.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن - أمس - أن هناك عددا كبيرا
ومن المقرر أن تتم دعوة رئيس مولدوفا للمشاركة في اجتماع يوم غد كرئيس لدولة مراقبة ، وكذلك رئيس طاجيكستان كضيف شرف.
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