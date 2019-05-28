الأردن: إنهاء الاحتلال سبيل تحقيق السلام بالمنطقة

جمال إبراهيم (عمّان) قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، إن تحقيق السلام في المنطقة لن يكون إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واعتماد خطوات عملية لتحقيق ذلك عبر حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني، أوضح الصفدي فيه «أن أي طرح اقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع في المنطقة لا يمكن أن يكون بديلاً لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين».

وذكرت أن الصفدي وكوفني أكدا أهمية دعم التنمية الاقتصادية في منطقة الصراع كونها عاملاً ضرورياً تكون جدواه مهمة وأساسية في إسناد الحل السياسي الذي يحدد الوصول لحل الدولتين.

ونقل البيان عن الصفدي تأكيده أن السلام الشامل هدف عربي ودولي وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وطريقه تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاسيما حقه في «الحرية والدولة» التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية.

وشدد على أهمية حل الصراع ضمن إطار كلي يعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمها قضية اللاجئين وفق المبادرة العربية والقرار 194 وبما يلبي حق اللاجئين في العودة والتعويض.

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