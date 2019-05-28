العراق: إحباط هجوم لـ"داعش" على حقول نفط في صلاح الدين

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن قوة من شرطة الطاقة تصدت لهجوم عناصر إرهابية على حقول «علاس» النفطية ضمن محافظة صلاح الدين. وأعلنت مصادر نفطية عراقية، نشوب حريق في أحد خزانات الغاز الطبيعي في حقل «عجيل» النفطي، في محافظة صلاح الدين أثناء أعمال الصيانة. وذكرت المصادر، أن فرق الدفاع المدني وفرق الصيانة التابعة لوزارة النفط تشرع بالإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الخزانات والمنشآت الأخرى في الحقل.

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، مقتل 10 إرهابيين ينتمون لتنظيم «داعش» في غارة جوية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وذكر المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، العميد يحيى رسول، في بيان، أن طيران الجيش العراقي وبالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين نفذ غارة جوية على مواقع لإرهابيين في منطقة «علاس» شرقي صلاح الدين. وأوضح أن الغارة أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين، وتدمير عجلتين إحداهما مفخخة وصهريجين محملين بمادة البنزين. وتنفذ القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة بقايا تنظيم «داعش» في أطراف محافظتي صلاح الدين ونينوى، حيث يستغل التنظيم وعورة الأرض هناك في الاختباء والتحرك.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، اعتقال إرهابي في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان، إن: «قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابي في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك والمنتمي إلى ما يسمى المفارز الأمنية لعصابات داعش».

وفي الأنبار، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، القبض على إرهابي، وقد ضبط بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير، في هيت.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، إن مفارزها في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع سرية الواجبات الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء هيت بالأنبار، مبيناً أن عملية القبض كانت «نوعية واتسمت بالدقة ورد الفعل السريع ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة».

وفي سياق متصل، أفاد مصدر محلي في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار، أمس، بمقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بانفجار سيارة مفخخة بين قضائي بيجي وحديثة. وقال المصدر، إن «سيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة الجزيرة شرق ناحية بروانة الواقعة بين قضاءي حديثة وبيجي». وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث، متابعاً أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة في بغداد، أمس، حكماً بالإعدام على فرنسيين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، ما يرفع العدد إلى 6 فرنسيين.

والمدانان، هما إبراهيم النجارة «33 عاماً» الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال إرهابيين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي فرنسي الجنسية يبلغ 33 عاماً، نقل كلاهما نهاية يناير من سوريا إلى العراق بهدف محاكمتهما.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، رفض بلاده إعدام 4 إرهابيين فرنسيين في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم «داعش». وقال لودريان في تصريح لإذاعة «فرانس انتر»، إن فرنسا تكثف خطواتها لتجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام.

نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق أمس، نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيساً للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وصوت خلال الجلسة التي عقدت في أربيل 68 نائباً من أصل 111 هم مجموع أعضاء برلمان الإقليم لصالح نيجيرفان بارزاني «52 عاماً». وحضر جلسة التصويت 81 نائباً بعدما قاطعها نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني «21 نائباً» الذي أسسه الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديموقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني. ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، وابن إدريس بارزاني أحد أبرز زعماء الحزب الديموقراطي الكردستاني. وأصبح نيجيرفان اليوم ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغل المنصب منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

ولد الرئيس الجديد للإقليم في شمال العراق وقضى جزءاً من حياته في المهجر في إيران، ويتحدث الكردية والفارسية والإنجليزية.