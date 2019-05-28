القاهرة (الاتحاد) بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو - في اتصال هاتفي - تطورات الأوضاع في ليبيا والخليج العربي، بحسب بيان للخارجية المصرية أمس. وصرح أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الاتصال الهاتفي كان في إطار التشاور المستمر بين القاهرة وواشنطن حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والتباحُث حول الأوضاع الثنائية.

وأضاف المتحدث أن الوزيريّن تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأميركية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الصعد خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكري وبومبيو يبحثان تطورات أوضاع المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.