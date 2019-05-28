السودان.. مساعٍ لاستئناف مفاوضات "العسكري" و"الحراك" بعد العيد

أسماء الحسيني (القاهرة) شوقي عبدالعظيم (الخرطوم)

في وقت سجل فيه الإضراب العام في السودان الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير لتصعيد الضغوط على المجلس العسكري، للإسراع بنقل السلطة إلى المدنيين، نجاحاً جزئياً، تعالت التحذيرات من نذر مواجهة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، على خلفية دعوة نائب المجلس ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى انتخابات بعد 3 أشهر، وتصعيد آخر في المقابل من بعض قوى التغيير. وشهدت شوارع رئيسة في العاصمة الخرطوم أمس الثلاثاء إضراباً عاماً أدى إلى شلل شبه تام في حركة الحياة، وشاركت في الإضراب مؤسسات حيوية، من بينها مطار الخرطوم وهيئة الكهرباء، وبنك السودان المركزي. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب عام ينتهي اليوم الأربعاء، وقالت إن الدعوة إليه تأتي للضغط على المجلس العسكري ليقبل بخيار الحكومة المدنية.

وشارك القطاعان العام والخاص في الإضراب. وتسبب إضراب شركات المناولة الأرضية في إرباك حركة الطيران وتكدس مئات المسافرين في المطار بعد إلغاء شركات طيران كبرى لرحلاتها إلى السودان، من بينها شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية، وجميع شركات الطيران المحلية. وقالت مصادر سودانية وشهود عيان لـ«الاتحاد»، إن الإضراب الذي دعت له قوى التغيير نجح جزئياً في القطاع الخاص، أما القطاع العام فلم يتأثر إلى حد كبير، وأضافت المصادر أن الإضراب أربك الوضع، لكن لم يكن له تأثير كبير كما تصور منظموه، ولم يؤثر على سير الحياة.

وقال الكاتب الصحفي السوداني محمد عبد القادر لـ«الاتحاد»، إن الإضراب نجح إعلامياً، لكن في الواقع تأثيره محدود جداً، وكل المرافق الحيوية تعمل، المياه والكهرباء والطيران ودواوين الحكومة. وفي المقابل، قال الدكتور محمد يوسف المصطفى، القيادي البارز بتجمع المهنيين، لـ«الاتحاد»، إن الإضراب نجح تماماً، وشكل فرصة لشرائح جديدة لم تشارك بفاعلية في الحراك لإبراز دورها وتأكيد انحيازها لخيار الشعب. وقال ساطع الحاج، القيادي بقوى الحرية والتغيير، لـ«الاتحاد»: «وفق تقديراتي وبعد جولة كبيرة قمت بها في المحاكم والبنوك وشركات الاتصالات الكبرى والمستشفيات وغيرها نجح الإضراب 100%»، وأضاف أن «الإضراب ليس قرار نقابة أو مؤسسة، بل هو قرار شعب».

وقال الكاتب الصحفي السوداني صلاح الباشا لـ«الاتحاد»، إن قطاعات مهمة نفذت الإضراب كاملاً، وعطلت الحياة، بعدد من البنوك وشركات طيران واتصالات والطيران المدني والميناء البري وغيرها. وذكر عدد من المشاركين في الإضراب استطلعت آراءهم «الاتحاد» أن مطلبهم حكومة مدنية وإن كانت بمشاركة العسكريين. وقال سليمان حسين (45 عاماً) لـ«الاتحاد»: «نريد حكومة مدنية أغلبية مدنية أو رئيس مدني بمشاركة العسكريين لدورهم في الثورة وفي حفظ الأمن في المستقبل». وقالت سحر صالح، موظفة في ديوان الزكاة: «نطالب بحكومة مدنية كاملة يشارك فيها العساكر وليس العكس». وقال محمد حسن عثمان، القيادي بالتغيير والناطق باسم الاتحادي المعارض، لـ«الاتحاد»: الإضراب نجح بدرجة كبيرة، وهو رسالة للمجلس العسكري ليتأكد من أن المدنية مطلب الجماهير. وقللت وكالة السودان للأنباء من نجاح الإضراب، ونشرت خبراً مفاده أن الإضراب في مطار الخرطوم كان محدوداً وأن شركتي شحن فقط توقفتا عن العمل.

ودخلت قوات أمنية فرع بنك الخرطوم بالخرطوم، وأمرت الموظفين بفك الإضراب وتمرير مرتبات الهيئات الحكومية، وقال شاهد عيان لـ«الاتحاد»: «دخل ضباط من الجيش إلى داخل مكاتب البنك ووقف عساكر بالبوابات وأمرونا بالعودة للعمل، وتدخل محافظ البنك المركزي المكلف بعد رفض الموظفين الانصياع للأوامر ووافق البعض على العمل بشكل جزئي».

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأربعاء الاستمرار في الإضراب وفي الوقت ذاته يترقب الجميع أن تنجح الوساطة في الوصول إلى اتفاق على وقف التصعيد.

وتوقع أحد أعضاء مبادرة أساتذة الخرطوم للوساطة بين الطرفين أن تكون هناك أنباء سارة قريباً تبشر بانفراج الأزمة، وأوضح أن المشكلة كانت في تمسك المجلس العسكري برئاسة المجلس السيادي، وبإشراك باقي الأحزاب خارج قوى التغيير في الحكومة الانتقالية، ورفض قوى التغيير، وهو ما أدى لتصعيد حراكها، وتجميد التفاوض بينهما. وقال: إنه إذا استمر الطرفان في التصعيد سيؤدى إلى استفادة فلول النظام السابق من هذه الأجواء، ومحاولة توسيع الشقة بين الجانبين، وأشار إلى حوار القائمين على المبادرة مع الجانبين، وتلمسهم لمخاوف كل طرف، وأنهم يسعون إلى رأب الصدع بينهما.

وحذر صلاح جلال، المتحدث باسم قوى نداء السودان، من مغبة التصعيد بين الطرفين، وتساءل: ماذا لو استجابت قوات الدعم السريع لطلب بعض الثوار، وانسحبت من شوارع الخرطوم، هل يمكننا كثوار الصمود دون تكلفة كبيرة، وأضاف: نتطلع أن تنتصر ثورتنا، والوصول إلى الحكم المدني، بأقل التكتيكات تكلفة ومخاطر على مستقبل السودان. وقال مسؤولون في الحركات المسلحة: إن القوى المتنافسة الآن في الخرطوم تغفل قضايا الهامش في السودان، وقضية وقف الحروب وآثارها في أطراف السودان.

وحذر خبراء سياسيون من التمادي في التصعيد من الجانبين خوفاً من اتساع الخلاف بين المجلس وقوى التغيير وخلق واقع جديد تصعب السيطرة عليه وقال محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إنهم يدرسون خيار إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وذكرت مصادر قريبة من المجلس العسكري أن وساطات تنشط من قيادات في المجتمع السوداني لوقف التصعيد بين المجلس وقوى التغيير وتهدئة الأجواء. وأشارت المصادر إلى أن الغرض من الوساطة وقف التصعيد إلى ما بعد نهاية عطلة عيد الفطر وبعدها العودة للمفاوضات. وأعلن كل طرف أنه لم يغلق باب الحوار، وأنه مستعد للجلوس للتفاوض إذا رغب الطرف الآخر في الأمر ذاته.

مبعوث الاتحاد الأفريقي يدعو إلى استئناف المفاوضات

دعا مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أمس الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى العمل بسرعة على استئناف مفاوضات الانتقال إلى سلطة مدنية. وطبقاً لقناة «سكاي نيوز - عربية» الإخبارية، حذر مبعوث الاتحاد الأفريقي من فشل المفاوضات، قائلًا: «السودانيون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاتجاه للفوضى أو طريق السلم والتفاوض». ودعا ولد لبات المجلس العسكري و«الحرية والتغيير» إلى تفادي «توتر الأجواء»، وضرورة إيجاد «جو ملائم للشراكة بين الطرفين بالاحترام المتبادل وبالتخفيف من التصعيد». وتعرقلت جولات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير نتيجة اختلاف الرؤى المتعلقة بالمجلس السيادي، إلا أن الطرفين يشددان على أهمية استمرار الحوار.

من جانب آخر، أكد حزب الأمة القومي السوداني حرصه على وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير رغم «أن بعض مكوناتها تسعى بإصرار للانفراد بإصدار القرارات وبيانات تستبق التوافق عليها». وجاء في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماع طارئ لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، أن الإضراب حق مشروع «ولا يحق للمجلس العسكري تهديد المضربين بأية صورة، ويحذر من مغبة تنفيذ التهديدات المعلنة». وأعرب في بيانه عن انزعاجه من التصعيد المتبادل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الرغم من المكاسب التي تحققت «باعتراف المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير كممثل لقوى الثورة وللشعب السوداني والاتفاق على هياكل مؤسسات الحكم والصلاحيات ونسب التمثيل في التشريعي والحكومة التنفيذية، وإصدار قرارات مثل تجميد النقابات».