الولايات المتحدة تنتقد التصعيد والمعارك في شمال غرب سوريا

انتقدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تصعيد المعارك والقصف خلال الآونة الأخيرة في شمال غرب سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تزال منزعجة من الضربات الجوية، مضيفة أن الهجمات الأحدث أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 200 شخص.

وأشار مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة إلى أن ما سماها "الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية العامة مثل المدارس والأسواق والمستشفيات تصعيد طائش للصراع وأمر غير مقبول".

ويشهد شمال غرب سوريا خاصة محافظة إدلب تصعيداً، منذ شهر إبريل الماضي. وتدور معارك واشتباكات بين قوات الجيش السوري وفصائل معارضة تقودها جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً، النسخة السورية من تنظيم القاعدة الإرهابي).

والمنطقة ضمن اتفاق لخفض التوتر لكن تطبيقه لم يستكمل.