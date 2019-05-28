ميانمار تصدر مذكرة اعتقال بحق راهب بوذي معاد لأقلية الروهينجا

أصدرت شرطة ميانمار مذكرة اعتقال، اليوم الثلاثاء، بحق راهب بوذي قومي متشدد بسبب خطابه المعادي للإسلام وبشكل خاص لأقلية الروهينجا.

اشتهر الراهب ويراثو بأنه وجه الحركة القومية البوذية في ميانمار.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميو ثو سوي "تم إصدار مذكرة الاعتقال في محكمة غرب البلاد ضده بموجب المادة 124أ"، مضيفاً أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب صدور المذكرة.

ويحظر القانون على أي شخص "محاولة نشر الكراهية أو الضغينة أو إثارة أو محاولة إثارة الاستياء ضد الحكومة" ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

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ويقع دير ويراثو في ماندالاي لكن لم يعرف مكان وجوده الثلاثاء أو متى سيتم اعتقاله.

في 2013، ظهر ويراثو على غلاف مجلة "تايم" بوصفه "وجه الإرهاب البوذي".

يدعو ويراثو إلى مقاطعة الأعمال والمتاجر التي يملكها مسلمون وإلى تقييد الزواج بين البوذيين والمسلمين.

وقام مجلس الرهبان الأعلى بوقفه مؤقتاً عن التحدث في الأماكن العامة، إلا أنه تحدث في العديد من التجمعات المؤيدة للجيش منذ انتهاء حظره في مارس العام الماضي.

كما أغلق موقع "فيسبوك" حساب الراهب البوذي في يناير 2018 بعد نشره سلسلة من التعليقات التي تهاجم أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.