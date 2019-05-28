فرنسا: لدينا مؤشر على استخدام سلاح كيماوي في سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن لدى بلاده "مؤشراً" حول استخدام سلاح كيماوي في منطقة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا.

وقال الوزير الفرنسي، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، "نملك مؤشراً عن استخدام سلاح كيماوي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقق من ذلك بعد".

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