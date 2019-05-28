ماكرون: الاتحاد الأوروبي يحتاج رؤساء يتمتعون بالخبرة والمصداقية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج أشخاصاً يتمتعون بالخبرة والمصداقية، تعليقاً على إمكانية الدفع بالألماني مانفريد فيبر، المرشح المحافظ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، والذي لم يتول أبداً في السابق أي منصب حكومي.

وشدد ماكرون على أن الأولوية خلال السنوات المقبلة تتضمن معالجة قضية المناخ والتحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى بناء أوروبا قادرة على حماية مواطنيها، مشيراً إلى أن القرارات الشخصية يجب أن تتخذ "على أسس هذا الطموح".

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وأضاف الرئيس الفرنسي أن" المهام التي نواجهها حالياً تستلزم أن يكون لدينا الخبرة إما في دولة الفرد أو في أوروبا التي تقدم المصداقية والمعرفة (الضرورية)".