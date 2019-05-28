مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى الإمارات

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات حيث من المقرر أن يبحث مع قيادتها مجموعة من القضايا الأمنية "المهمة".

وكتب بولتون، على "تويتر"، أنه وصل إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن القضايا الأمنية المهمة في المنطقة، غدا الأربعاء.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم جرى، هذا الشهر، على ناقلات نفط في الخليج.

وألقت واشنطن، باللائمة في الهجمات على طهران، التي نفت تلك الاتهامات.

وتعد الإمارات والسعودية، من أبرز حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهما على خلاف مع إيران بشأن قضايا إقليمية.