بريطانيا تعلن عن تفاصيل إنشاء أحدث وسيلة مواصلات في مصر

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أعلن وزير التجارة الدولية البريطاني، وليام فوكس أنه تم اختيار شركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" كمقدمة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار المونوريل الجديد لمصر.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستقوم بتسليم المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما: أوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب.

وتبلغ القيمة المحتملة للعطاء بالنسبة لشركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" 1.4 مليار يورو للمشتريات الهندسية والبناء.

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وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك اتفاقا على "15 + 15" عاما للتشغيل والصيانة، بقيمة محتملة تبلغ حوالي 1.6 مليار يورو.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير وبناء العربات والقاطرات في مدينة "ديربي" البريطانية، وأن الأمر ما زال قيد التعاقد والتأكيد النهائي.

ونظام "المونوريل" خط طوله 54 كيلومترا يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، وخط طوله 42 كيلومترا يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.