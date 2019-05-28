كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: الضربات الجوية الروسية والسورية تصعيد طائش للصراع فى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال منزعجة من الضربات الجوية التى تشنها روسيا والحكومة السورية فى شمال غرب سوريا، مضيفة أن الهجمات الأحدث أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 200 مدنى.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة "الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية العامة مثل المدارس والأسواق والمستشفيات تصعيد طائش للصراع وأمر غير مقبول".