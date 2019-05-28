كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين وكوريا الجنوبية يعاقبان إيران ويوقفان استيراد نفطها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت في وقت سابق الصين ومعها كوريا الجنوبية وقف إستيراد النفط بشكل تام من إيران وذلك نتيجة الضغوطات الأمريكية عليها.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية التي أستوردت 194 ألف برميل من النفط من إيران في يوليو المنصرم، أوقفت الاستيراد بشكل كامل خلال أغسطس الماضي.
وأشارت " كيم جاي كيونج" الخبيرة في معهد اقتصاد الطاقة الكورية، أن مواصلة كوريا الجنوبية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أمر مهم للغاية، حسبما رصدت منصة "مداد نيوز".
كما أعلنت الصيبن عن وقف استيراد النفط الإيراني خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تعليق الولايات المتحدة إعفاءات لشراء خام طهران، وفق ما أوردته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن ”رحيم زاري“، أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان إيران، قوله إن البلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت عن استيراد النفط من إيران.
وتعيش إيران حاليًا، أبرز تحدياتها الجيوسياسية والاقتصادية منذ الاتفاق النووي عام 2015، ويتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية، مصدر الدخل الرئيس، بفعل العقوبات الأمريكية.