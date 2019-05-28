الصين وكوريا الجنوبية يعاقبان إيران ويوقفان استيراد نفطها (فيديو)

أعلنت في وقت سابق الصين ومعها كوريا الجنوبية وقف إستيراد النفط بشكل تام من إيران وذلك نتيجة الضغوطات الأمريكية عليها.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية التي أستوردت 194 ألف برميل من النفط من إيران في يوليو المنصرم، أوقفت الاستيراد بشكل كامل خلال أغسطس الماضي.

وأشارت " كيم جاي كيونج" الخبيرة في معهد اقتصاد الطاقة الكورية، أن مواصلة كوريا الجنوبية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أمر مهم للغاية، حسبما رصدت منصة "مداد نيوز".

Advertisements