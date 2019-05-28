كشفت شركة “فيسبوك” أن الإعلانات ستظهر في تطبيق المراسلة الأشهر عالميا “واتسآب” بدءا من عام 2020، رغم الانتقادات الشديدة والمطالبات بعدم تنفيذ التغييرات.
وكشفت “فيسبوك” عن كيفية ظهور الإعلانات في تطبيق الدردشة، في قمة التسويق عبر “فيسبوك” السنوية، في روتردام بهولندا.
ويبدو أن الإعلانات ستظهر بين قصص “واتساب”، مثلما تظهر في تطبيق “إنستغرام”.
وأضافت “واتساب” ميزة الحالة أو القصص الخاصة في العام الماضي، ما سمح للمستخدمين بإنشاء مشاركات مؤقتة كوسيلة لمشاركة آخر التطورات في حياتهم مع أصدقائهم.
وبعد فترة وجيزة، أُعلن عن وضع خطط لإعلانات “واتس آب”، ما أثار جدلا كبيرا وانتقادات عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبا.. “واتساب” تُطلق الميزة الأكثر إزعاجا للمستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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