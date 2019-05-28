قائمة المدن التي ستشهد حرارة مرتفعة تصل إلى 43 درجة

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المرتقب تسجيل موجة حرارة ابتداء من يوم الخميس إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و43 درجة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة ، أن درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 39 و43 درجة مرتقبة ، من الخميس إلى الأحد، بأقاليم أسا الزاك والسمارة وطاطا وزاكورة وبني ملال وشيشاوة ومراكش وسطات وقلعة السراغنة والفقيه بنصالح واليوسفية وخريبكة والعرائش ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتارودانت. كما يرتقب أن تتأرجح درجات الحرارة، من الخميس إلى السبت، ما بين 34 و38 درجة بأقاليم بنسليمان والخميسات والقنيطرة والرباط وسلا وسيدي بنور والصخيرات-تمارة.

وأشارت المديرية إلى أنه يرتقب أيضا أن تهم درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة، من السبت إلى الأحد، أقاليم أكادير إداوتانان واشتوكة أيت باها وكلميم وإنزكان-أيت ملول وسيدي إفني وطانطان وتزنيت، مضيفة أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا ابتداء من يوم الأربعاء في السهول الشمالية وفي وسط المملكة. وتتوقع المديرية أيضا هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و95 كلم في الساعة بين الخميس والسبت بإقليمي الفحص أنجرة وطنجة-أصيلة.