القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكّن أحد السائقين في ألمانيا من الإفلات من عقوبةِ غرامةٍ قدرها 105 يورو، عن طريق مصادفة غريبة، تفاعلت الشرطة معها بشكل طريف، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
وقالت الشرطة في ألمانيا إن "التدخل الإلهي" أنقذ سائقا مسرعا من الحصول على مخالفة، بعد أن حجبت حمامة الصورة عن كاميرا مرور في اللحظة المناسبة، مضيفةً: "يجب أن يكون لدى الروح القدس خطة(لمساعدة السائق)".
ومن الصورة، يظهر أنه في اللحظة التي التقط الرادار السائق يسير بسرعة 54 كيلومترا في الساعة، في منطقة يُسمح فيها بالسير بسرعة 30 كيلومترا، وحينما أومضت الكاميرا، حلقت الحمامة أمام السيارة، حيث أخفت وجه السائق بجناحيها، وبالتالي إخفاء الدليل الضروري على من كان خلف عجلة القيادة.
وقالت الشرطة "بفضل الملاك الحارس ذي الريش"، نجا السائق من دفع غرامة قدرها 105 يورو (117 دولارا) ولكن ينبغي أن يأخذ الأمر "كإشارة من أعلى" ليخفف من السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: حمامة "ملاك حارس" تحمي سائقا من مخالفة والشرطة تُعقّب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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