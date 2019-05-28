مقتل منتسب بالحشد العشائري بهجوم مسلح غرب الرمادي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين اطلقوا النار من اسلحتهم باتجاه منتسب بالحشد العشائري لد مروره بسيارته الشخصية في قرية ابلي التابعة لناحية البغدادي (٩٠كم غرب الرمادي) ما اد ال مقتله في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة ال دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه".
يذكر ان محافظة الانبار تشهد بين فترة واخرى عمليات امنية تستهدف المدنيين وعناصر اجهزة امنية، حيث تؤدي الى سقوط قتل وجرحى.
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة ال دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه".
يذكر ان محافظة الانبار تشهد بين فترة واخرى عمليات امنية تستهدف المدنيين وعناصر اجهزة امنية، حيث تؤدي الى سقوط قتل وجرحى.
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