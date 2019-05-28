المالكي مهنئا البارزاني: نتطلع ان يكون انتخابكم خطوة بطريق العلاقات الطيبة مع بغداد

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون وجه اليوم برقية تهنئة الى نيچرفان بارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا لإقليم كردستان".

واضاف أن "الرسالة نص على : يطيب لنا ان نبعث لكم بخالص التهاني واصدق التبريكات لانتخابكم رئيسا لإقليم كردستان. نتطلع الى ان يكون انتخابكم لرئاسة الاقليم خطوة اخرى على طريق العلاقات الطيبة بين بغداد واربيل لتكون نموذجا للانسجام والتفاهم والشراكة الوطنيه، متمنين الاستقرار والازدهار لشعبنا الكردي الى جنب اخوانهم من القوميات ومكونات الشعب العراقي".

