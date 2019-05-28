واضاف أن "الرسالة نص على : يطيب لنا ان نبعث لكم بخالص التهاني واصدق التبريكات لانتخابكم رئيسا لإقليم كردستان. نتطلع الى ان يكون انتخابكم لرئاسة الاقليم خطوة اخرى على طريق العلاقات الطيبة بين بغداد واربيل لتكون نموذجا للانسجام والتفاهم والشراكة الوطنيه، متمنين الاستقرار والازدهار لشعبنا الكردي الى جنب اخوانهم من القوميات ومكونات الشعب العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي مهنئا البارزاني: نتطلع ان يكون انتخابكم خطوة بطريق العلاقات الطيبة مع بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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