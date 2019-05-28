اندلاع حريق كبير في شركة لمنتجات الالبان غربي كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في شركة اهلية لمنتجات الالبنان في منطقة السوادة بناحية الحر غربي كربلاء".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث".
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