مسؤول: كوشنر يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع للترويج لخطة السلام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشار وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر

قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع لحشد التأييد لورشة عمل ستقام في أواخر يونيو حزيران وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين.

وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك ومساعد كوشنر آبي بركويتس جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل يوم الخميس.

وسيجتمع كوشنر بعد ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لندن عندما يقوم الرئيس بزيارة دولة لبريطانيا الأسبوع المقبل.

والجولة تشبه تلك التي قام بها كوشنر وجرينبلات في فبراير شباط لدول الخليج بهدف حشد التأييد للشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكفان على وضعها بطلب من ترامب.

وقال المسؤول إن من أسباب جولة هذا الأسبوع حشد التأييد لمؤتمر يعقد يومي 25 و26 يونيو حزيران في المنامة عاصمة البحرين يكشف فيه كوشنر النقاب عن الجزء الأول من خطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي طال انتظارها.

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والخطة التي وصفها ترامب بأنها ”صفقة القرن“ تهدف إلى تشجيع الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الخوض في القضايا السياسية الشائكة التي يدور حولها الصراع.

وانتقد الزعماء الفلسطينيون بشدة هذا الجهد. وقالت السعودية والإمارات إنهما ستشاركان في المؤتمر بينما نقل مسؤول أمريكي بارز عن مسؤولين من قطر قولهم في أحاديث خاصة إن بلادهم من المتوقع أن تحضر كذلك.

ومن المتوقع أن يشارك في مؤتمر المنامة ما بين 300 و400 ممثل ومسؤول تنفيذي من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وربما بعض رجال الأعمال الفلسطينيين.

وقال مصدر مطلع على الترتيبات إن مصر والأردن وعمان ودول مجموعة السبع سترسل فيما يبدو ممثلين للمؤتمر.