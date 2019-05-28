إطلاق سراح الناشطة الإيرانية موحدي المسجونة بسبب خلع الحجاب

أطلقت ​السلطات الإيرانية​ سراح الناشطة فيدا موحدي التي صدر بحقها حكم بالحبس عامًا واحدًا بسبب خلعها الحجاب في مكان عام في ​طهران​.

وأفاد محامي الناشطة الإيرانية بايام ديرافشان بأن "سلطات السجن استدعت موكلته وأبلغتها أن مدة حبسها خففت وبات بوسعها المغادرة".

يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت فيدا موحدي، في تشرين الأول عام 2018، بسبب خلعها الحجاب في ساحة انقلاب وسط العاصمة طهران، وأوضح محاميها أن السلطات القضائية وجهت لها تهمة "الحض على ​الفساد​ والفجور"، وحكمت عليها ​محكمة​ في طهران بالحبس عاما واحدا في آذار الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول احتجاج للناشطة الإيرانية ضد فرض الحجاب، إذ وقفت في كانون الأول 2017 حاسرة عن شعر رأسها في ساحة انقلاب وهي تلوح بعصا طويلة عليها حجابها الأبيض، وقد حذت نساء حذوها في مدن إيرانية عدة. وتعتبر ساحة انقلاب أحد أكثر الأماكن اكتظاظًا بالناس في العاصمة الإيرانية طهران.