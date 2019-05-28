تحديد تاريخ 7 تموز موعدا للانتخابات المبكرة في اليونان

أعلن المتحدّث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس، أنّ "الإنتخابات المبكرة ستجرى في 7 تموز المقبل، لتفادي عرقلة الإمتحانات المدرسية"، وذلك بعد هزيمة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وكان قد حقّق حزب "سيريزا" بقيادة تسيبراس نتائج مخيّبة في الانتخابات الأوروبية والمحلية الّتي أجريت في نهاية الأسبوع، فقد نال الحزب أقلّ من 24 بالمئة من أصوات المقترعين، مقابل 33 بالمئة لحزب "الديموقراطية الجديدة" المعارض.
وكان تسيبراس قد أعلن في وقت سابق "أنّه سيدعو إلى انتخابات مبكرة".
مع الإشارة إلى أنّ "ولاية تسيبراس الّتي تمتدّ لأربع سنوات، تنتهي في الخريف المقبل".
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