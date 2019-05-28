وزير الدفاع البولندي: نعتزم شراء 32 مقاتلة "F-35" من أميركا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك (Mariusz Blaszczak)، أنه "بولندا أرسلت طلبًا إلى الولايات المتحدة الأميركية يتعلّق بشراء 32 طائرة مقاتلة من طراز "F-35"، إلى جانب حزمة من الخدمات اللوجستيّة والتدريبيّة".
ولفت إلى أنّ "بلاده ترغب باستبدال المعدّات العسكرية الموجودة في القطعات الحربية البولندية، الّتي ترجع لفترة الاتحاد السوفياتي".
يُذكر أنّ العام الماضي، دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى إقامة قاعدة أميركية دائمة في بولندا. كما وقّعت بولندا العام الماضي، عقدًا مع الولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات دولار أميركي، لصالح شراء منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت".
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