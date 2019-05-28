وزير الدفاع البولندي: نعتزم شراء 32 مقاتلة "F-35" من أميركا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك (Mariusz Blaszczak)، أنه "​بولندا​ أرسلت طلبًا إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ يتعلّق بشراء 32 طائرة مقاتلة من طراز "F-35"، إلى جانب حزمة من الخدمات اللوجستيّة والتدريبيّة".

ولفت إلى أنّ "بلاده ترغب باستبدال المعدّات العسكرية الموجودة في القطعات الحربية البولندية، الّتي ترجع لفترة ​الاتحاد السوفياتي​".

يُذكر أنّ العام الماضي، دعا الرئيس البولندي ​أندريه دودا​، نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى إقامة قاعدة أميركية دائمة في بولندا. كما وقّعت بولندا العام الماضي، عقدًا مع الولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات دولار أميركي، لصالح شراء منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت".