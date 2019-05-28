"الوئام": سودانيون يعترضون طائرة سعودية في مطار الخرطوم

نشرت صحيفة "الوئام" ​السعودية​ مقطع فيديو لسودانيين قالت إنهم يعترضون طائرة الخطوط السعودية في مطار بورتسودان،في العاصمة ​الخرطوم​.

من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام سودانية ومواطنون أن حركة الطيران المحلي والدولي تنساب بشكل عادي في مطار الخرطوم الدولي، مع بدء تنفيذ ​قوى الحرية والتغيير​ إضرابها العام.

وتمضي حركة الطيران عادية دون تعطيل أو إلغاء أو تأجيل أي من الرحلات المدرجة في جدول السفريات المحلية الداخلية والخارجية، ولم يصدر أي تصريح من الجهات المسؤولة في ​هيئة الطيران المدني​ بما يفيد عن إلغاء أو تأجيل لأي رحلات مدرجة.

وكانت مجموعة من الطيارين السودانيين قد أعلنت إضرابًا أمس الاثنين، اعتراضًا على ما أسمته "مماطلة ​المجلس العسكري​ في تسليم السلطة للمدنيين".