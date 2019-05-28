"الوئام": سودانيون يعترضون طائرة سعودية في مطار الخرطوم

نشرت صحيفة "الوئام" السعودية مقطع فيديو لسودانيين قالت إنهم يعترضون طائرة الخطوط السعودية في مطار بورتسودان،في العاصمة الخرطوم.
من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام سودانية ومواطنون أن حركة الطيران المحلي والدولي تنساب بشكل عادي في مطار الخرطوم الدولي، مع بدء تنفيذ قوى الحرية والتغيير إضرابها العام.
وتمضي حركة الطيران عادية دون تعطيل أو إلغاء أو تأجيل أي من الرحلات المدرجة في جدول السفريات المحلية الداخلية والخارجية، ولم يصدر أي تصريح من الجهات المسؤولة في هيئة الطيران المدني بما يفيد عن إلغاء أو تأجيل لأي رحلات مدرجة.
وكانت مجموعة من الطيارين السودانيين قد أعلنت إضرابًا أمس الاثنين، اعتراضًا على ما أسمته "مماطلة المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين".
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