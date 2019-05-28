وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، إلى الإمارات.
ولفت في تصريح له بعيد وصوله إلى "أنّني أتطلّع للقاء حلفائنا غدًا لبحث قضايا أمنيّة هامّة تخصّ المنطقة".
وتشهد المنطقة توتّرًا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الاأيركية على قطاع النفط الإيراني بداية شهر أيار الحالي.
مع التذكير أنّ مكة ستسضيف قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لـ"منظمة التعاون الإسلامي" أيضًا الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون وصل إلى الإمارات: أتطلع للقاء حلفائنا لبحث قضايا أمنية هامة تخص المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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