جريح باصطدام سيارة بحائط في عكار العتيقة وحادث تصادم على أوتوستراد الكرنتينا

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح نتيجة اصطدام سيارة بحائط في ​عكار العتيقة​". ولفتت إلى "وقوع ​حادث تصادم​ بين شاحنة وسيارة على أوتوستراد ​الكرنتينا​ باتجاه ​الدورة​"، موضحةً أنّ "الأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المكان".

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