علق رئيس إتحادات ​النقل البري​ في ​لبنان​ ​​بسام طليس​، في حديث تلفزيوني على قيام وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ بالتعاون مع وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ بتقديم اقتراح تمت الموافقة عليه لطرح 2500 لوحة عمومية، متسائلا: "ما هو المعيار الذي سيتم إعتماده"، داعيا الى "القيام بدراسة عرض وطلب".

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كانت هذه تفاصيل خبر طليس عن اقتراح طرح 2500 لوحة عمومية: للقيام بدراسة عرض وطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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