ندوة إستشارية للبنك الدولي حول مشروع الإصلاحات في قطاع الكهرباء في صيدا

عقدت ​بلدية صيدا​ وبالتنسيق مع ​البنك الدولي​ و​وزارة الطاقة والمياه​، عقدت في قاعة بلدية صيدا ندوة إستشارية لخبراء في البنك الدولي عرضوا خلاله البرامج المطروحة بخصوص الاصلاحات في ​قطاع الكهرباء​ في لبنان(تقييم الأنظمة البيئية والإجتماعية) من العام 2019 وحتى العام 2023 ضمن برنامج متكامل مقابل قرض بقيمة نحو 285 مليون ​دولار​ يتضمن تامين التغذية ب​التيار الكهربائي​ من خلال تقليص الخسائر وتحسين الخدمة للمواطنين واستبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية وتخفيض كلفة انتاج التيار الكهربائي وتعزيز الادارة المالية.

وحضر الندوة الإستشارية رئيس بلدية صيدا المهندس ​محمد السعودي​ وأعضاء المجلس البلدي السادة محمد قبرصلي ومطاع مجذوب وكامل كزبر، والسفير عبدالمولى الصلح ، ومسؤولة العلاقات الخارجية والتواصل في البنك الدولي السيدة منى زيادة ومساعدة البرامج السيدة ندى أبو رزق، ووفد من تجمع "عل صوتك"، ومنسق تجمع ​المؤسسات الأهلية​ في صيدا الأستاذ ماجد حمتو، وممثلون عن عدة مؤسسات أهلية وإجتماعية وبيئية، ورئيس المصلحة الهندسية في بلدية صيدا المهندس الدكتور زياد حكواتي والإداري المتابع لقضايا المولدات الكهربائية في البلدية السيد فراس مهتار .

إستهلت الندوة بترحيب من مديرها مستشار رئيس بلدية صيدا لشؤون الكهرباء السيد محمد السيد، ثم عرض الخبراء في البنك الدولي: سامح مبارك وإيهاب شعلان وأمل فلطس ونوشيغ كلوستيان لمشروع إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان وإستبدال العدادات الحالية بأخرى زكية وفق برنامج مفصل في هذا الموضوع .

ويهدف البرنامج لتحسين الأداء التجاري وموثوقية الإمداد وحوكمة مؤسسة كهرباء لبنان ومؤشرات نتائج أهداف تطوير المشروع المرتبطة بمجالات النتائج الثلاثة التالية:

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تقليص مجموع الخسائر التقنية والتجارية والمرتبطة بالتحصيل

تحسين إسترداد التكلفة التشغيلية في القطاع

تنفيذ جميع العمليات من خلال نظام تخطيط موارد المؤسسات.

وفي ختام الندوة كانت مداخلات من الحضور تخللها تحفظ على المشروع أو تحميل المواطن أعباء قرض البنك الدولي باعتبار أن الوضع الإقتصادي الحالي وصل إلى حد كبير، والمواطن لا يمكنه تحمل مثل هذه الأعباء، فضلا عن عدم الثقة بتطبيق بنود المشروع من قبل نظام السلطة الحالي وفقا لمبدأ الشفافية . كما دعت إحدى المداخلات للحوكمة ولعدم الخصصة لقطاع الكهرباء وفي التعاطي مع مراحل المشروع.