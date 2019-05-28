حرب: لولا تغطيتهم لقيام الدويلة ضمن الدولة لما تعرضنا للازمة الخطيرة‏

رأى الوزير والنائب السابق ​بطرس حرب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "لولا فسادهم وفشلهم وصفقاتهم وتوظيفاتهم الانتخابية غير القانونية وتغطيتهم لقيام الدويلة ضمن الدولة وانتشار ​السلاح​ غير الشرعي واستباحتهم للمال العام، لما تعرضنا للازمة الخطيرة. فحرام تحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ثمن ارتكاباتهم. وكفى تباهيا بما جنت اياديهم".

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