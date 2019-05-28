الأرصاد الجوية: طقس يوم غد مشمس مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأربعاء حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبياً، متوقعة أن يكون طقس يوم غد مشمس مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل التي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.
كما توقعت أن يكون طقس يوم الخميس، مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل. أما طقس يوم الجمعة، فغائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
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