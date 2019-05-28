شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الآثار للترويج لمصر سياحيا بالقارة السمراء أمام "أفريقية النواب" بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019، وبالتزامن مع استئناف البرلمان جلساته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقب عيد الفطر، خطة وزارة الآثار للترويج لمصر سياحيًا فى أفريقيا.

وتفتح اللجنة، هذا الملف عقب عيد الفطر، لاسيما بعد قرار تخفيض تذاكر دخول الأشقاء الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية بحضور الوزير المٌختص وممثلى الوزارة.

وتأتى مناقشة لجنة الشئون الأفريقية لخطة وزارة الآثار للترويج لمصر سياحيًا فى أفريقيا، فى إطار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، بالإطلاع على خطط الحكومة لدعم التوجه المصرى نحو القارة السمراء.

جدير بالذكر، أن وزارة الاثار كانت قد اتخذت قرارًا بتخفيض تذاكر دخول الإخوة الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية المسموح بزيارتها لتوازى دخول المصريين إليها.

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