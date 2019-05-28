شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بزيادة ميزانية فرش وإحلال وتجديد المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة ميزانية فرش المساجد، وكذلك زيادة المخصصات المالية لإحلال وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية.



وقال "الجندى"، فى تصريحات له، إن وزارة الأوقاف تشكو دائمًا من قلة المخصصات المالية لفرش المساجد، وبالتالى يجب دعم هذا البند فى موازنة الوزارة، ليتم تغطية كل المساجد بجميع المحافظات، لافتًا إلى أن هناك آلاف الطلبات من النواب بمعظم الدوائر لفرش المساجد.



وأضاف "الجندى"، أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ستعد لزيارة ميدانية لمصنع سجاد دمنهور خلال الفترة المقبلة، لمعرفة احتياجات المصنع لتطويره وزيادة إنتاجه، ليكفى لفرش جميع المساجد، وضمان عدم وجود عجز.