بعد قرار “الكاف”…الوداد يراسل الاتحاد المصري بسبب أخطاء جريشة

وجه نادي الوداد الرياضي، اليوم الثلاثاء، رسمياً مراسلة إلى إتحاد مصر لكرة القدم، بعد الأخطاء التحكيمية التي سقط فيها جهاد جريشة، في نهائي ذهاب مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي والترجي الرياضي التونسي.

النادي طلب من إتحاد مصر لكرة القدم، الدخول على الخط والتأكد من أداء الحكم المصري جهاد جريشة، باعتباره قد أساء للصافرة المصرية، بأخطاء قاتلة حرمت الوداد من هدف صحيح دخل شباك الحارس معتز بن شريفية، وأيضاً بتغاضيه عن ركلة جزاء لصالح ممثل الكرة الوطنية.

وأوضح الوداد في مراسلته، بأن إتحاد مصر للعبة عليه فتح بحث في الموضوع، خصوصاً وأن الكرة المصرية قد ساهمت في تطوير اللعبة عربياً وأيضاً قاريا، وستكون حريصة على الوقوف مع الحق بعد “مجزرة” جريشة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” كان قد أعلن، قبل ساعات، عن توقيف الحكم المصري جريشة لستة أشهر، بعد ضعف الأداء الذي أبان عنه في مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا القرار التأديبي، يغيب الحكم الدولي جريشة رسمياً عن قيادة مباريات النسخة الـ 32 من نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز المقبل.

وكانت إدارة الوداد الرياضي قد وجهت شكاية رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” وأشعرت “الفيفا” أيضاً، بعد الأخطاء التي ارتكبها جريشة، بحرمان الوداد من هدف في مباراة النهائي، وأيضاً تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة، رغم وجود تقنية “فيديو” الحكم المساعد في اللقاء القاري البارز.