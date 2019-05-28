نصف رمضان.. حجز 11 طن من المواد الفاسدة كانت في طريقها إلى موائد المغاربة

تمكنت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر رمضان المبارك بجهة مراكش آسفي، من حجز وإتلاف 11.1 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وهو ما يعادل 5, 4 في المائة من مجموع الكميات المراقبة.

وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش آسفي، فقد قامت مصالح المكتب بمراقبة ما مجموعه 8, 248 طنا من مختلف المنتجات الغذائية في إطار اللجان المحلية المختلطة أو مباشرة من طرف المصالح التابعة للمديرية الجهوية.

وأشار المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى أن مصالح المراقبة التابعة ل”أونسا” بالجهة قامت بـ 806 خرجة مراقبة ميدانية منها 781 خرجة ضمن لجان إقليمية.

يذكر أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم خلال شهر رمضان المبارك بتعزيز عمليات المراقبة بالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا وذلك من أجل حماية صحة المستهلك.