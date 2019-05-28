“ليتقبل الله صيامي”.. المعاني القلبية للصيام – فيديو

فيديو: حسام أديب

في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن المعاني القلبية للصيام، معتبرا إياه عبادة بعدة مقاصد.

ويحدد الراجعي في حلقة، اليوم الثلاثاء، هذه المقاصد في استشعار رقبة الله تعالى، من خلال امتناع المسلم عن الأكل الشرب، تدريبا لنفسه على أن الله لا تخفى عليه خافية، أما المقصد الثاني، يضيف المتحدث، فيكون بمنع المسلم شهوته عن المباح في وقت محدد طاعة لربه، ما يجعله قادرا على منها عن المكروه والمحرم في سائر الأوقات.

ويرى الداعية أيضا أن الصيام، وقاية للإنسان من العادات السلبية، مثل الشح والبخل، والبغضاء، ليملأه بالتقرب إلى الله سبحانه، وحب الخير لجميع الناس.