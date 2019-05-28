عاجل.. الوكيل العام للملك يفتح تحقيقا في وفاة والد “متعاقدة” أصيب في احتجاجات الأساتذة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، عن فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا، أمس الاثنين، بعد أن كان نقل إليه لإصابته أثناء تفريق “وقفة احتجاجية” للأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط بتاريخ 24 أبريل الماضي.

وأكد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات هذه الوفاة بتعليمات من النيابة العامة، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك لتحديد طبيعة الوفاة.

وسيتم، حسب المصدر ذاته، اتخاذ القرار القانوني الملائم على ضوء نتيجة البحث الجاري.