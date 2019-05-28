إنتر ميلان يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي بات على أعتاب ضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، إنه مع اقتراب الإعلان عن تولي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، منصب مدرب النيراتزوري، فإن مشروع إعادة بناء الفريق على وشك البدء.

وأضافت أن لوكاكو التقى بالفعل مع مسؤولي إنتر ميلان، وأبدى استعداده لتخفيض مطالبته من أجل ارتداء قميص الإنتر.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع اللاعب، فيما ينتظر النادي التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، موضحة أنه لن يكون سهلاً إيجاد اتفاق مع الشياطين الحمر، لاسيما وأنهم يريدون الحصول على 70 مليون يورو للسماح برحيل لوكاكو.

وختمت بأن إيدين دجيكو، مهاجم روما، بات قريبًا من الانتقال لإنتر، حيث وافق بالفعل على الانضمام، بجانب أن روما أيضًا منفتح لفكرة رحيل اللاعب، لاسيما وأن النادي يتطلع لخفض التكاليف بعد الفشل في الوصول لدوري أبطال أوروبا.