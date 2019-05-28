القبض على شخص قتل شقيقته وأبنها في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على شخص قتل شقيقته وابنها محافظة كربلاء".

وأضاف أنه "تم نقل القاتل إلى مركز أمني لاستكمال التحقيقات معه".

