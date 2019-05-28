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القبض على شخص قتل شقيقته وأبنها في كربلاء

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على شخص قتل شقيقته وابنها محافظة كربلاء".

وأضاف أنه "تم نقل القاتل إلى مركز أمني لاستكمال التحقيقات معه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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