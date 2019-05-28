إخماد حريق اندلع بمساحة ١٠ دوانم بمزرعة حنطة في العظيم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني أخمد حريقاً اندلع بمساحة ١٠ دوانم في مزرعة حنطة مساحتها الكلية (٢٠ دونم) في قضاء الخالص بناحية العظيم في محافظة ديالى". وأضاف أنه "تم انقاذ مزارع مجاورة تبلغ مساحتها (١٠٠٠) دونم".



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