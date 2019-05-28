رسمياً.. غاتوزو يرحل عن ميلان

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، "يعلن نادي ميلان انهاء عقد المدرب جينارو جاتوزو، متمنيًا له التوفيق، ويبحث الفريق الآن عن مدرب جديد سيتولى تدريب الرسونيري، في الدوري والكأس والدوري الأوروبي الموسم المقبل".واضاف "يريد ميلان أن يشكر جاتوزو على قيادة الفريق خلال الـ18 شهرًا الماضية، حيث وصل في لحظة صعبة وحسّن الأداء والنتائج، مما أدى به إلى أفضل نتيجة للفريق منذ موسم 2012/2013".

وفشل ميلان من جديد في الوصول لدوري ابطال اوروبا، بعدما حل في المركز الخامس بالدوري الإيطالي.

وكان النادي، قد اعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنّ ليوناردو أرواخو المدير الرياضي للنادي، قد استقال من منصبه.

