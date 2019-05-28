رسمياً.. غاتوزو يرحل عن ميلان

2019-05-28 | 19:25
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اعلن نادي اي سي ميلان الايطالي، استقالة مدربه جينارو جاتوزو من تدريب الروسونيري.
واضاف "يريد ميلان أن يشكر جاتوزو على قيادة الفريق خلال الـ18 شهرًا الماضية، حيث وصل في لحظة صعبة وحسّن الأداء والنتائج، مما أدى به إلى أفضل نتيجة للفريق منذ موسم 2012/2013".
وفشل ميلان من جديد في الوصول لدوري ابطال اوروبا، بعدما حل في المركز الخامس بالدوري الإيطالي.
وكان النادي، قد اعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنّ ليوناردو أرواخو المدير الرياضي للنادي، قد استقال من منصبه.
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