اندلاع حريق في عدد من المحال التجارية وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في عدد من المحال لبيع الاجهزة الكهربائية في شارع الكويت وسط البصرة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشرطة والدفاع المدني قطعوا جميع الشوارع الفرعية المؤدية اليه، فيما باشرت فرق الاطفاء باطفاء الحريق".

