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اندلاع حريق في عدد من المحال التجارية وسط البصرة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في عدد من المحال لبيع الاجهزة الكهربائية في شارع الكويت وسط البصرة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشرطة والدفاع المدني قطعوا جميع الشوارع الفرعية المؤدية اليه، فيما باشرت فرق الاطفاء باطفاء الحريق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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