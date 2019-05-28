وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في عدد من المحال لبيع الاجهزة الكهربائية في شارع الكويت وسط البصرة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشرطة والدفاع المدني قطعوا جميع الشوارع الفرعية المؤدية اليه، فيما باشرت فرق الاطفاء باطفاء الحريق".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشرطة والدفاع المدني قطعوا جميع الشوارع الفرعية المؤدية اليه، فيما باشرت فرق الاطفاء باطفاء الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في عدد من المحال التجارية وسط البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.